Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался один из старейших актеров мира
Какая вы болезнь? Тест
Путин не стал поздравлять с Днем Победы президентов двух стран
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
«Верка Сердючка вместо Крыма»: СМИ о новом ролике к «Евровидению»
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – ДНР
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
СМИ узнали, почему в Москве отменили воздушный парад Победы
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
«Профи» — новая модель марки УАЗ
Импортные автомобили в СССР: модели Польши и ГДР
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
11Подготовка техники к Параду Победы
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
10:50 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Отключения горячей воды в Москве перенесли на 15 мая

Это связано с резким ухудшением погоды. В ближайшие дни в столице будет прохладно, ночами возможны заморозки.

Источник: Reuters

Профилактические отключения горячей воды в жилых домах перенесли с 10 на 15 мая из-за холодной погоды. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В связи с холодной погодой гидравлические испытания переносятся с 10 на 15 мая», — сказал он.

Читайте также
В Москве ожидаются небольшие осадки и до 8 градусов тепла
По прогнозам Гидрометцентра, москвичей ждет прохладная неделя с ночными заморозками.

Дневные температуры не будут превышать плюс 10−12 градусов. Потепление обещают к 15 мая, воздух прогреется до 16−17 градусов.

С 15 мая профилактические работы охватят 71 тысячу зданий, из которых жилых домов около 33 тысяч. В 5006 зданиях, в том числе в 3100 жилых домах, на время ремонтно-профилактических работ горячую воду отключать не будут. Мероприятия по подготовке к следующему отопительному сезону завершат до 25 августа.

Даты отключения горячей воды можно узнать на портале mos.ru. Для этого надо указать адрес в соответствующей строке. Сервис сам найдет нужный временной промежуток. Также здесь можно получить ответы на самые популярные вопросы, связанные с отключением горячей воды: для чего это делают, надолго ли можно без нее остаться, почему не отключают холодную воду и как оплачивать коммунальные услуги во время профилактических работ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+12°
полупрозрачная облачность
760 мм рт. ст.
повышенное
58 %
повышенная
0 м/с
нет ветра
Советник Трампа: отставка Коми не имеет отношения к РФ
Белый дом сообщил о встрече Лаврова с Трампом в среду
В России могут ввести налог на малодетность
В финал «Евровидения» прошли 10 участников первого полуфинала
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
Путин подписал указ о мерах безопасности на время ЧМ по футболу
Роспотребнадзор разрешил поставки 20 видов молдавских вин в РФ
Спорт
«Ювентус» во второй раз обыграл «Монако» в полуфинале ЛЧ Итальянский клуб в девятый раз вышел в финал главного еврокубка, в котором до сих пор побеждал лишь дважды
Авто
Импортные автомобили в СССР: модели Польши и ГДР Микроавтобусы, фургоны, социалистические BMW и другие представители Польши и ГДР в автопарке СССР
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
Проживание в российских отелях подорожает
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
В Москве построят 49 станций метро за три года
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь