Отключения горячей воды в Москве перенесли на 15 мая

«В связи с холодной погодой гидравлические испытания переносятся с 10 на 15 мая», — сказал он.

Профилактические отключения горячей воды в жилых домах перенесли с 10 на 15 мая из-за холодной погоды. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Дневные температуры не будут превышать плюс 10−12 градусов. Потепление обещают к 15 мая, воздух прогреется до 16−17 градусов.

С 15 мая профилактические работы охватят 71 тысячу зданий, из которых жилых домов около 33 тысяч. В 5006 зданиях, в том числе в 3100 жилых домах, на время ремонтно-профилактических работ горячую воду отключать не будут. Мероприятия по подготовке к следующему отопительному сезону завершат до 25 августа.

Даты отключения горячей воды можно узнать на портале mos.ru. Для этого надо указать адрес в соответствующей строке. Сервис сам найдет нужный временной промежуток. Также здесь можно получить ответы на самые популярные вопросы, связанные с отключением горячей воды: для чего это делают, надолго ли можно без нее остаться, почему не отключают холодную воду и как оплачивать коммунальные услуги во время профилактических работ.