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09:22 (мск), источник: dostup1.ru

Свыше 350 тыс. южноуральцев приняли участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы

Нарушений общественного порядка не допущено, говорят в полиции.

Более 350 тыс. жителей Челябинской области приняли участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы — такие данные приводит пресс-служба регионального полицейского главка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В области проведено 283 торжественных мероприятия, приуроченных к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, в которых приняли участие более 350 тыс. человек», — говорится в сообщении.

В обеспечении правопорядка было задействовано 5,5 тыс. сотрудников органов внутренних дел, более 350 — частных охранных организаций, 120 казаков и около 600 представителей добровольных народных дружин.

«Благодаря проведенному комплексу мероприятий в период празднования Дня Победы нарушений общественного порядка не допущено», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

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