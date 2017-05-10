В Сатке накануне Дня Победы водитель чуть не высадил из автобуса бабушку-ветерана ВОВ

Инцидент произошел восьмого мая, в рейсовом автобусе маршрута Западный — ПСХ.

«Водитель чуть не выгнал ветерана ВОВ. Бабушке 90 лет, он сказал, что проездной билет не действует. Она показала ему все свои удостоверения о том, что она ветеран войны, все поздравительные письма… но водитель все равно настаивал на том, что нужно платить… За проезд бабушки мы скинулись всем автобусом. Неприятно от того, что завтра День Победы, мы надеваем георгиевские ленты, а провести ветерана ВОВ мы не можем», — пишет местная жительница в группе «Подслушано Сатка».

Поведение водителя вызвало волну возмущения у пользователей соцсети.

На автостанции в Сатке корреспонденту «Урал-пресс-информ» прокомментировали ситуацию: «Водитель автобуса подтвердил, что данный факт имел место быть. Как мы поняли, эта старушка всегда старается ездить бесплатно и в этот раз водитель решил потребовать с нее денег. Почему он решил так поступить именно накануне Дня Победы — непонятно. Это останется чисто на его совести».