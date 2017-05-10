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09:23 (мск), источник: Новости Перми

В Перми подозрительный горожанин принял пироги за взрывчатку

9 мая днем в службу спасения поступил сигнал от бдительного пермяка. Мужчина увидел подозрительный предмет на остановке общественного транспорта.

На место вызова прибыли сотрудники экстренных служб города. Подозрительным предметом оказались кем-то оставленные пироги.

Кулинарные изделия были не взрывоопасными, угрозы для безопасности жителей Перми они не представляли.

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