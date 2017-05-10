В Перми подозрительный горожанин принял пироги за взрывчатку
9 мая днем в службу спасения поступил сигнал от бдительного пермяка. Мужчина увидел подозрительный предмет на остановке общественного транспорта.
9 мая днем в службу спасения поступил сигнал от бдительного пермяка. Мужчина увидел подозрительный предмет на остановке общественного транспорта.
На место вызова прибыли сотрудники экстренных служб города. Подозрительным предметом оказались
Кулинарные изделия были не взрывоопасными, угрозы для безопасности жителей Перми они не представляли.