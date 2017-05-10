На каких трассах работают радары
Сегодня мобильные экипажи НИП, оснащенные приборами измерения скорости типа «Радар», будут работать на следующих трассах:
Сегодня мобильные экипажи НИП, оснащенные приборами измерения скорости типа «Радар», будут работать на следующих трассах:
R14 — возле мун. Бельцы.
R1 — возле г. Унгены.
M14 — возле г. Единцы.
R34 — возле г. Кагул.
R2 — возле г. Анений Ной.
M2 — возле г. Оргеев.
R20 — возле г. Резина.
Рекомендуем водителям соблюдать скоростной режим в соответствии с Правилами дорожного движения и желаем безопасного путешествия.