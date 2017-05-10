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09:20 (мск), источник: Noi.md

На каких трассах работают радары

Сегодня мобильные экипажи НИП, оснащенные приборами измерения скорости типа «Радар», будут работать на следующих трассах:

Источник: Noi.md

R14 — возле мун. Бельцы.

R1 — возле г. Унгены.

M14 — возле г. Единцы.

R34 — возле г. Кагул.

R2 — возле г. Анений Ной.

M2 — возле г. Оргеев.

R20 — возле г. Резина.

Рекомендуем водителям соблюдать скоростной режим в соответствии с Правилами дорожного движения и желаем безопасного путешествия.

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