Умер кинокритик Даниил Дондурей

«Невозможно произнести эти слова… Даниил Дондурей, (Даня) ушел от нас! В этом факте жесточайшая несправедливость жизни. Прощай друг!», — написал он в своем Facebook.

Даниил Дондурей — кинокритик, культуролог, с 1993 года возглавлял редакцию журнала «Искусство кино». При нем издание помимо кино стало уделять внимание телевидению, интернету и современному искусству, а также стало публиковать больше аналитических материалов. Дондурей входил в президентский Совет по правам человека, возглавлял профильную комиссию по культурным правам, передает Лента.ру.

Даниил Дондурей часто повторял, что кино без критики не существует. В 2016 году он стал лауреатом Национальной кинематографической премии «Ника» за вклад в кинематографические науки, критику и образование.