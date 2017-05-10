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10:52 (мск), источник: AmurMedia.ru

Кладбищенские истории: погосту под Хабаровском в Гаровке-1 срочно требуется субботник

Мусор и разбитые дороги — первые запоминающиеся приметы.

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фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Хабаровск, 10 мая, AmurMedia.

Кладбище в Гаровке-1 в Хабаровском районе уже не первый год остро нуждается в генуборке. И в этом году, хоть у него и появился «куратор», мусора не меньше, чем в предыдущие годы, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Состояние кладбищ в крае уже давно вызывает нарекания, и кладбище в селе Гаровка-1 в Хабаровском районе, увы, не исключение, хотя здесь, как утверждают горожане, дело обстоит все же лучше, чем на других сельских погостах.

Первое, что бросается в глаза в месте последнего упокоения в Гаровке-1, это разбитые дороги с обязательными глубокими лужами и разбросанные по всей территории стихийные свалки, где ветки валяются вперемешку с пустыми бутылками, цветами из венков и остатками поминальных трапез. У некоторых могил небрежно брошены мешки со стройматериалами.

А второе — это состояние самих могил. Сегодня, верно, не найдешь погоста, где бы ни было завалившихся надгробий, проржавевших оград или забытых могил, но от вида некоторых сжимается сердце.

Стоит отметить, что проблемы на гаровском кладбище хорошо знакомы и городским центральным кладбищам.

— У нас еще ничего, на других кладбищах хуже, — убеждает Андрей, сотрудник компании «Доверие ДВ», которая недавно занялась обслуживанием гаровского кладбища. — Там и дороги хуже, и ограды воруют, да и памятники вандалы рушат. Мы и дорогу по селу и сюда, к кладбищу, отсыпали. И сторож у нас тут, который ни-ни, не потребляет, и шлагбаум есть. А насчет мусора можете не переживать — все уберем, наша машина тут постоянно мусор собирает. А этот уже сами люди накидали.

Справедливости ради надо отметить, что в этом году дорога, проходящая по Гаровке-1, выглядит действительно лучше по сравнению с тем, что было в предыдущие годы. В прошлом году, к примеру, на этой дороге в трясучке машине легко можно было «убить» подвеску, а пассажирам — оставить зубы.

— Мы тендер в прошлом году выиграли, но денег на все не хватает. На ту же отсыпку, знаете, сколько уходит? — говорит Андрей, добавив на всякий случай, что за состояние могил компания ответственности не несет, в их полномочиях только дороги, чистота на кладбище и сохранность оград. — Мы все равно за могилками присматриваем, вот и крест сами своими силами поставили.

На кладбище в этот день было неожиданно многолюдно. Одни, видимо, не сумевшие вырваться в родительский день, пришли исполнить свой долг в предпраздничные дни, другие потерянно бродили по рядам в поисках могилки родственника, третьи — буйно «скорбели» о всех усопших разом, не стесняясь ни людей поблизости, ни маленького ребенка.

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