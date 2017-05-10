В Севастополе спела Юлия Самойлова
Российская певица Юлия Самойлова выступила перед жителями Севастополя на концерте в День Победы.
Российская певица Юлия Самойлова выступила перед жителями Севастополя на концерте в День Победы.
Та самая Юлия Самойлова, которая должна была представлять нашу страну на песенном конкурсе «Евровидение» в Киеве. Та самая Юлия Самойлова, которая стала символом непокоренного Крыма и свидетельством тому, что русские «своих не бросают». Та самая Юлия Самойлова накануне вечером пела на площади Нахимова
Как отметила артистка, для нее возможность выступить в Севастополе на концерте, который посвящен такой грандиозной дате, стала большим подарком. Певица поздравила жителей