В Севастополе спела Юлия Самойлова

Как отметила артистка, для нее возможность выступить в Севастополе на концерте, который посвящен такой грандиозной дате, стала большим подарком. Певица поздравила жителей города-героя с праздником и исполнила семь песен: «Молитва», «Соловьи», «Да здравствует мир», «I will always love you», «Новый день», «Стена», «Flame is burning». Завершилось выступление главной песней праздника — «День Победы» певица исполнила вместе со всеми участниками праздничного концерта и зрителями на площади Нахимова.