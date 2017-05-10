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09:24 (мск), источник: КрымPress

В Севастополе спела Юлия Самойлова

Российская певица Юлия Самойлова выступила перед жителями Севастополя на концерте в День Победы.

Та самая Юлия Самойлова, которая должна была представлять нашу страну на песенном конкурсе «Евровидение» в Киеве. Та самая Юлия Самойлова, которая стала символом непокоренного Крыма и свидетельством тому, что русские «своих не бросают». Та самая Юлия Самойлова накануне вечером пела на площади Нахимова города-Героя Севастополя. Несмотря на дождь, зрителей было свыше 5 тысяч человек.

Как отметила артистка, для нее возможность выступить в Севастополе на концерте, который посвящен такой грандиозной дате, стала большим подарком. Певица поздравила жителей города-героя с праздником и исполнила семь песен: «Молитва», «Соловьи», «Да здравствует мир», «I will always love you», «Новый день», «Стена», «Flame is burning». Завершилось выступление главной песней праздника — «День Победы» певица исполнила вместе со всеми участниками праздничного концерта и зрителями на площади Нахимова.

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