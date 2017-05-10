Сегодня в республике переменная облачность, без осадков
Сегодня в республике переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление нормальное. Ветер
Сегодня в республике переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление нормальное. Ветер
В Бричанах и Сороках ожидается плюс 12, в Бельцах — на градус больше. В Оргееве и Кишинёве плюс 14.
15 градусов будет в Тирасполе, Леове, Комрате и Кагуле.
В пятницу и в выходные по всей стране ожидаются грозы. В столице днем плюс 21, ночью — до семи градусов тепла.