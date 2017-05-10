Сегодня в республике переменная облачность, без осадков

В Бричанах и Сороках ожидается плюс 12, в Бельцах — на градус больше. В Оргееве и Кишинёве плюс 14.

15 градусов будет в Тирасполе, Леове, Комрате и Кагуле.

В пятницу и в выходные по всей стране ожидаются грозы. В столице днем плюс 21, ночью — до семи градусов тепла.