Исторический музей и храм Василия Блаженного станут бесплатными 20 мая

Впервые за пять лет в рамках ежегодной акции «Ночь в музее» москвичи смогут бесплатно посетить Государственный исторический музей (ГИМ), собор Василия Блаженного (Покровский) и Музей Отечественной войны 1812 года на Красной площади. Последний раз эти площадки участвовали в акции в 2012 году, сообщается на официальном сайте правительства Москвы mos.ru.

«С 18:00 до 21:00 на всех трех площадках каждые 15 минут будут проводить бесплатные экскурсии. В Историческом музее 15-минутные экскурсии посвятят рассказу об одном экспонате. Например, посетители узнают, кому Екатерина II преподнесла в подарок свои перчатки и очки и как выглядел любимый парадный камзол Петра I», — рассказали в пресс-службе ГИМ.

Кроме того, с 17:00 до 21:00 в Артиллерийском дворе у стен Исторического музея для всех желающих будет работать полевая кухня с кашей.

Акция «Ночь в музее» пройдет в этом году 20 мая. В ней примут участие все столичные музеи. Подробная программа акции будет доступна на портале mos.ru. В прошлом году «Ночь в музее» проходила на 300 площадках по всему городу.