Селфи со Сталиным делали 9 мая новосибирцы

Во время демонстрации бюста также велся сбор средств на гранитный постамент для него. За два часа активисты собрали более 11 000 рублей.

— Когда мы выставили бюст Сталина, полиция и первый заместитель администрации Ленинского района потребовали убрать его. Грозили составлением протокола и судом. Но мы категорически отказались выполнять требование. Полиция также говорила нам убрать раскладной столик с газетами «Большевистский Серп и Молот» и коробочку «Сбор средств на памятник Сталину». Стол мы убрали, но коробочку и газеты оставили, — рассказал корреспонденту VN.ru лидер инициативной группы «Сбор средств на бюст И. В. Сталина в Новосибирске» Алексей Денисюк.

Непосредственно перед шествием к Вечному Огню бюст Сталина заменили на его портрет на фоне Знамени Победы, после чего участники шествия возложили цветы к Монументу Славы.

Напомним, за несколько дней до этого мероприятия в мэрии Новосибирска корреспонденту VN.ru сообщили, что акция не согласована.

— Официально эта акция не согласована, но если это не противоречит законам, мы не можем запретить им там собираться, — сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова. — Я же не знаю, где они хотят поставить этот бюст, он небольшой. Если где-нибудь сбоку, то нарушения закона в этом нет. Если они во время возложения венков его хотят нести, то, конечно, полиции придется вмешаться, потому что есть определенные правила, регулирующие возложение венков к памятнику.

Сейчас активисты ждут официального ответа мэрии о назначении нового места для установки бюста. Окончательный ответ в муниципалитете пообещали дать к концу мая. Два предыдущих места, предложенных инициативной группой — в сквере Героев Революции и на Красном проспекте, недалеко от площади Свердлова, отверг художественный совет города.