После Дня Победы Челябинск чистило 120 единиц техники

Как передает «Первый областной», Тефтелев положительно оценил работу дорожных служб и глав районов по подготовке к празднованию.

Замруководителя АО «Южуралмост» Евгений луганский заявил, что помимо ремонта ям техника была направлена на уборку улиц от грязи и пыли, а также вывоз мусора из города.

Он также сообщил, что в ночь с 9 на 10 мая город чистили 120 единиц техники. Сейчас работы по уборке города продолжаются.

«ФедералПресс» напоминат, что ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил главам муниципалитетов отмыть города от зимней грязи.