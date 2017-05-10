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09:54 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

После Дня Победы Челябинск чистило 120 единиц техники

ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая, ФедералПресс. На аппаратном совещании у главы Челябинска Евгения Тефтелева главной темой стали массовые мероприятия по поводу Дня Победы.

Как передает «Первый областной», Тефтелев положительно оценил работу дорожных служб и глав районов по подготовке к празднованию.

Замруководителя АО «Южуралмост» Евгений луганский заявил, что помимо ремонта ям техника была направлена на уборку улиц от грязи и пыли, а также вывоз мусора из города.

Он также сообщил, что в ночь с 9 на 10 мая город чистили 120 единиц техники. Сейчас работы по уборке города продолжаются.

«ФедералПресс» напоминат, что ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил главам муниципалитетов отмыть города от зимней грязи.

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