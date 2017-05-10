Хворостовский намерен скоро приехать в Красноярск
Всемирно известный баритон планирует выступить в Красноярске 2 июня.
Всемирно известный баритон планирует выступить в Красноярске 2 июня.
В ближайшее время в Красноярск с концертом планирует приехать всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский. Об этом рассказала министр культуры края Елена Мироненко на своей странице в «Фейсбуке».
По данным Мироненко, Хворостовский выступит в Красноярске 2 июня. Напомним, концерт певца
В конце апреля он вернулся на сцену, выступив в канадском Торонто вместе с Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым. В воскресенье, 7 мая, Хворостовский принял участие в
«После феерического выступления на 50-летии Метрополитен Опера 7 мая Дмитрий сообщил своему директору Марку Хилдрю, что в ближайшее же время хочет приехать с концертом в родной Красноярск, — заявила Елена Мироненко. — И замечательно, что выступить Дмитрий собирается со своим другом, знаменитым американским тенором Стивеном Костелло. А ещё на сцене будет
В Красноярской филармонии эту информацию подтвердили: «Руководство Красноярской краевой филармонии получило очередное письмо от официального представителя народного артиста РФ Дмитрия Хворостовского. Ведутся переговоры о концерте певца в родном городе 2 июня 2017 года. Также идут переговоры об участии в концертной программе восходящей звезды американской оперы, тенора Стивена Костелло».
Ранее приобретенные билеты на концерт Дмитрия Хворостовского в Красноярске будут действительны.