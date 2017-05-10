Хворостовский намерен скоро приехать в Красноярск

В ближайшее время в Красноярск с концертом планирует приехать всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский. Об этом рассказала министр культуры края Елена Мироненко на своей странице в «Фейсбуке».

По данным Мироненко, Хворостовский выступит в Красноярске 2 июня. Напомним, концерт певца из-за его болезни переносили уже несколько раз: сначала он должен был состояться в декабре 2016 года, затем в феврале 2017-го, но тогда для прохождения нового курса лечения от опухоли мозга Хворостовский был вынужден отменить все свои гастроли.

В конце апреля он вернулся на сцену, выступив в канадском Торонто вместе с Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым. В воскресенье, 7 мая, Хворостовский принял участие в гала-концерте в честь празднования 50-летия Метрополитен Опера в Нью-Йорке.

«После феерического выступления на 50-летии Метрополитен Опера 7 мая Дмитрий сообщил своему директору Марку Хилдрю, что в ближайшее же время хочет приехать с концертом в родной Красноярск, — заявила Елена Мироненко. — И замечательно, что выступить Дмитрий собирается со своим другом, знаменитым американским тенором Стивеном Костелло. А ещё на сцене будет кто-то из наших молодых красноярских талантов. Ждём с нетерпением!».

В Красноярской филармонии эту информацию подтвердили: «Руководство Красноярской краевой филармонии получило очередное письмо от официального представителя народного артиста РФ Дмитрия Хворостовского. Ведутся переговоры о концерте певца в родном городе 2 июня 2017 года. Также идут переговоры об участии в концертной программе восходящей звезды американской оперы, тенора Стивена Костелло».

Ранее приобретенные билеты на концерт Дмитрия Хворостовского в Красноярске будут действительны.