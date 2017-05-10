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10:13 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Житель Иркутска помог машине скорой помощи выехать из пробки после салюта 9 мая

Он обошел все автомобили и организовал спецмашине свободный проезд.

Источник: IrkutskMedia.ru

Машина скорой медицинской помощи со звуковыми сигналами застряла в пробке на улице Сурнова в Иркутске накануне, 9 мая. Затор образовался после праздничного салюта в 23.00. На помощь медикам пришел один из водителей. Мужчина обошел всю пробку и организовал скорой свободный проезд. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой в группу «ДТП38RUS».

«Он с помощью жестов показывал машинам, что нужно прижаться к обочине. После чего скорая благополучно продолжила движение, и, будем надеяться, что помощь подоспела вовремя. Спасибо этому доброму человеку, он большой молодец, еще и с учетом не очень благоприятной погоды для его такой прогулки», — написал очевидец в соцсети.

На видеозаписи видно, как скорая помощь относительно быстро едет по очищенной полосе. Отметим, что некоторые предприимчивые водители воспользовались ситуацией и проехали через затор, почти прижавшись к спецмашине сзади.

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