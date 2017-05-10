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10:07 (мск), источник: Baikal-info.ru

Отопительный сезон в Иркутске заканчивается 15 мая

Тепло в квартирах Иркутска начнут выключать с 15 мая.

В Иркутске 15 мая 2017 года заканчивается отопительный сезон. Как 10 мая сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на председателя комитета городского обустройства Елену Федорову, в середине месяца теплосетевые, теплоснабжающие и управляющие организации начнут перевод тепловых сетей и тепловых пунктов на летний режим работы.

Решение об отключении отопления связано с установлением устойчивой температуры воздуха. Согласно правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах, отопительный период должен заканчиваться, когда среднесуточная температура воздуха установится выше 8 градусов. Кроме этого, собственники жилых помещений в многоквартирных домах могут решением общего собрания самостоятельно обозначить дату ограничения теплоснабжения для своего дома в зависимости от температурного режима в помещениях.

Напомним, что срок окончания отопительного сезона может измениться в случае ухудшения погодных условий.

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