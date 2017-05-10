Отопительный сезон в Иркутске заканчивается 15 мая
Тепло в квартирах Иркутска начнут выключать с 15 мая.
Тепло в квартирах Иркутска начнут выключать с 15 мая.
В Иркутске 15 мая 2017 года заканчивается отопительный сезон. Как 10 мая сообщила
Решение об отключении отопления связано с установлением устойчивой температуры воздуха. Согласно правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах, отопительный период должен заканчиваться, когда среднесуточная температура воздуха установится выше 8 градусов. Кроме этого, собственники жилых помещений в многоквартирных домах могут решением общего собрания самостоятельно обозначить дату ограничения теплоснабжения для своего дома в зависимости от температурного режима в помещениях.
Напомним, что срок окончания отопительного сезона может измениться в случае ухудшения погодных условий.