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10:04 (мск), источник: AmurMedia.ru

Исполинская свалка практически затопила дорогу в Нанайский район Хабаровского края

Хабаровск, 10 мая, AmurMedia.

Свалка бытовых отходов величиной в 0,2 гектара подступает к дороге в поселок Найхин в Нанайском районе Хабаровского края.

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По оценке местных жителей, ужасающее скопище мусора вывозят очень нерегулярно. Кроме того, свалку периодически поджигают, что с учетом текущей ситуации с лесными пожарами добавляет дополнительной опасности. Как сообщил председатель Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров, решать проблему со свалкой, из-за которой задыхаются местные жители, планируется вместе с прокуратурой. Планируется как минимум ввести на свалке противопожарный режим. Заметим, что по прогнозам эколога, вполне вероятно, что через какое-то время мусор перейдет на дорогу и будет мешать проезду.

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