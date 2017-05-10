Исполинская свалка практически затопила дорогу в Нанайский район Хабаровского края
Хабаровск, 10 мая, AmurMedia.
Свалка бытовых отходов величиной в 0,2 гектара подступает к дороге в поселок Найхин в Нанайском районе Хабаровского края.
Хабаровск, 10 мая, AmurMedia.
Свалка бытовых отходов величиной в 0,2 гектара подступает к дороге в поселок Найхин в Нанайском районе Хабаровского края.
По оценке местных жителей, ужасающее скопище мусора вывозят очень нерегулярно. Кроме того, свалку периодически поджигают, что с учетом текущей ситуации с лесными пожарами добавляет дополнительной опасности. Как сообщил председатель Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров, решать проблему со свалкой,