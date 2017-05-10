Исполинская свалка практически затопила дорогу в Нанайский район Хабаровского края

По оценке местных жителей, ужасающее скопище мусора вывозят очень нерегулярно. Кроме того, свалку периодически поджигают, что с учетом текущей ситуации с лесными пожарами добавляет дополнительной опасности. Как сообщил председатель Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров, решать проблему со свалкой, из-за которой задыхаются местные жители, планируется вместе с прокуратурой. Планируется как минимум ввести на свалке противопожарный режим. Заметим, что по прогнозам эколога, вполне вероятно, что через какое-то время мусор перейдет на дорогу и будет мешать проезду.