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10:01 (мск), источник: ИА REGNUM

«Теплоход здоровья» отправился в рейс по отдаленным селам Хабаровского края

Судно, оснащенное современной медицинской техникой и бригадой высококвалифицированных врачей, посетит 32 труднодоступных поселка на Амуре.

«Теплоход здоровья», оснащенный современной медтехникой и имеющий на борту бригаду высококвалифицированных врачей отправился в рейс по Амуру. В ходе рейса судно посетит 32 отдаленных поселка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Минздраве.

Это уже пятый по счету рейс уникального речного медицинского судна, организованный по поручению губернатора края Вячеслава Шпорта, — рассказал начальник отдела организации первичной и скорой медицинской помощи регионального Минздрава Владислав Ходжер.

У жителей отдаленных поселков, расположенных в нижнем течении Амура, будет возможность пройти флюорографию, электрокардиографию, ультразвуковую и лабораторную диагностику.

Проект «Теплоход здоровья» создан в регионе по поручению губернатора. Он направлен на диагностику здоровья жителей отдаленных поселков, к которым нет иного пути, кроме водного.

Как сообщало ИА REGNUM, в отдаленных поселениях Якутии наблюдается большая проблема с обеспеченностью медучреждений персоналом. Из 197 больниц региона не испытывают проблем с кадрами только 7. Аналогичные проблемы испытывают практически все отдаленные поселения ДФО — не смотря на имеющиеся преференции, гарантированное обеспечение жильем, решить проблему кадров для глубинки пока не получается.

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