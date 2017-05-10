Тысячи жителей УрФО приняли участие в акции «Помни меня»

Акция «Помни меня», как и в предыдущие годы, прошла в несколько этапов. Сначала в школах четырёх городов Урала состоялись «Уроки памяти». Ученики получили письма военного времени — с личным обращением от предка. Послания выполнены в виде треугольников, которые были долгожданной весточкой в каждой без исключения семье того времени. Во время уроков школьники не только узнали историю этих писем и научились правильно их сворачивать, но и получили приглашение поучаствовать в проекте — найти фотографию своего пра- или даже прапрадеда, погибшего на фронте или в тылу, узнать у родных историю своего героя и рассказать её одноклассникам.

Одновременно с этим стартовал сбор фотографий для сайта проекта «Помни меня». Любой человек мог самостоятельно перевести фотографию героя в цифровой формат или принести её в пункты сканирования, открывшиеся в центрах обслуживания абонентов компании «Интерсвязь». После этого фотографии прошли модерацию и были отданы на печать, с тем, чтобы в преддверии Дня Победы разместиться на Стенах Памяти в Озёрске, Еманжелинске, Магнитогорске и Каменске-Уральском.

Всего в этом году на Стенах Памяти, установленных в центре городов-участников акции, были размещены несколько десятков тысяч фотографий. В праздничные выходные возле них собрались тысячи уральцев: все они прослушали памятный радиоспектакль и с зажжёнными свечами вспомнили тех, кто отдал свою жизнь ради Победы. Кульминацией акции стали выпущенные в небо белые шары как символ всех невинных жертв той страшной войны.

«Мы благодарны всем, кто откликнулся на наш призыв почтить память героического подвига земляков. Нет такой семьи в нашей стране, кого не коснулась бы трагедия Великой Отечественной войны, и наш долг — не дать будущим поколениям забыть, какой ценой ковалась та Победа, благодаря кому мы сейчас можем любить и создавать семьи, работать и созидать, да и просто — жить», — отметил генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.

Добавим, что в Челябинске Стена Памяти будет установлена в 2020 году — в 75-ю годовщину Великой Победы. В настоящее время на сайте проекта «Помни меня» размещены фотографии более 150 тысяч южноуральцев — героев Войны.