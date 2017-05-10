Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Российские ученые создают искусственный нос на основе грибов
Путин не стал поздравлять с Днем Победы президентов двух стран
Реакция одноклассников на протез 7-летней девочки растрогала соцсети
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
«Верка Сердючка вместо Крыма»: СМИ о новом ролике к «Евровидению»
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
СМИ узнали, почему в Москве отменили воздушный парад Победы
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
Необычные дорожные знаки: попробуйте угадать назначение
Начинающие водители становятся менее опасными
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11Подготовка техники к Параду Победы
11Война в карикатурах
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
10:01 (мск), источник: Интерфакс

Жителей Челябинской области в преддверии дачного сезона приглашают проверить свое здоровье

Челябинск. 10 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — День открытых дверей для прохождения диспансеризации пройдет во всех поликлиниках Челябинской области в ближайшую субботу, сообщает пресс-служба регионального Минздрава в среду.

В рамках акции «Диспансерная суббота» и в преддверии дачного сезона жители региона смогут бесплатно пройти медицинское обследование, говорится в сообщении.

«Диспансеризация — это скрининговое обследование, которое позволяет выявить заболевания на ранних стадиях и даже предрасположенность к ним, а значит увеличить шансы на успешное лечение и долгую здоровую жизнь», — сказано в пресс-релизе.

Все обследования будут проводиться за счет средств обязательного медицинского страхования.

Отмечается, что «Диспансерная суббота» в области проходила в этом году в марте и вызвала большой интерес у жителей — к специалистам обратились порядка 4 тыс. человек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жители Башкирии могут оформить шенгенскую визу через МФЦ
Советник Трампа: отставка Коми не имеет отношения к РФ
Белый дом сообщил о встрече Лаврова с Трампом в среду
В России могут ввести налог на малодетность
В финал «Евровидения» прошли 10 участников первого полуфинала
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
Путин подписал указ об усилении мер безопасности на ЧМ-2018
Роспотребнадзор разрешил поставки 20 видов молдавских вин в РФ
Спорт
«Ювентус» во второй раз обыграл «Монако» в полуфинале ЛЧ Итальянский клуб в девятый раз вышел в финал главного еврокубка, в котором до сих пор побеждал лишь дважды
Авто
«Профи» — новая модель марки УАЗ Ульяновский автозавод решил продавать тяжёлую версию модели «Карго» под собственным именем
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
В Петербурге отреставрируют фасады домов
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь