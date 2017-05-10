Жителей Челябинской области в преддверии дачного сезона приглашают проверить свое здоровье

В рамках акции «Диспансерная суббота» и в преддверии дачного сезона жители региона смогут бесплатно пройти медицинское обследование, говорится в сообщении.

«Диспансеризация — это скрининговое обследование, которое позволяет выявить заболевания на ранних стадиях и даже предрасположенность к ним, а значит увеличить шансы на успешное лечение и долгую здоровую жизнь», — сказано в пресс-релизе.

Все обследования будут проводиться за счет средств обязательного медицинского страхования.

Отмечается, что «Диспансерная суббота» в области проходила в этом году в марте и вызвала большой интерес у жителей — к специалистам обратились порядка 4 тыс. человек.