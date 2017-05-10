Холодная и дождливая погода сохранится в Нижегородской области до конца недели
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 10 мая синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой дождь. Температура воздуха составит +10 градусов. Ветер восточный, 2 м/с.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 10 мая синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой дождь. Температура воздуха составит +10 градусов. Ветер восточный, 2 м/с.
11 мая ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +3 градуса, днем +10 градусов. Ветер западный, 5 м/с.
12 мая — облачная погода, дождь. Температура воздуха +3 градуса ночью и +10 градусов днем. Ветер южный, 3 м/с.