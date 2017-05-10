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10:01 (мск), источник: Tengrinews

Новую комбинированную вакцину закупили для казахстанских детей

ТОО «СК-Фармация» закупило новую комбинированную вакцину для казахстанских детей, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Источник: Tengrinews

«В рамках предоставления гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, Казахстан обеспечит детей высококачественной европейской вакциной Гексаксим, производителем которой является Санофи Пастер, подразделение французской фармацевтической компании Санофи. Согласно Национальному календарю профилактических прививок, каждый ребенок получит две дозы этой вакцины в течение первого года жизни», — говорится в сообщении.

Гексаксим — шестикомпонентная вакцина для иммунизации против дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В, полиомиелита и гемофильной инфекции типа b.

В Казахстане данная вакцина зарегистрирована в январе 2014 года. «Очень важной составляющей профиля оценки вакцины является безопасность. Оценка безопасности при первичной вакцинации была проведена в 13 исследованиях, в которых порядка 15 000 доз вакцины были назначены более чем 6 500 детям. В сравнении с вакцинами, содержащими цельноклеточный коклюшный компонент, при применении бесклеточных вакцин отек в месте инъекций наблюдался реже на 35 процентов, повышение температуры реже на 20 процентов. Безопасность вакцины подтверждена различными клиническими исследованиями и многолетним опытом применения в странах Европейского Союза, Южной Америки и Африки», — сообщили в «СК-Фармации».

В «СК-Фармации» также отметили, что благодаря переговорам с потенциальными поставщиками о снижении цены на препарат, Единый дистрибьютор сэкономил для бюджета страны 3 миллиарда 700 миллионов тенге и, самое главное, обеспечил казахстанских детей высококачественными европейскими вакцинами.

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