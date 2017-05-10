На Среднем Урале рейд ФССП выявил 208 должников

В ходе регионального рейда только за один день рейда было проверено 1162 уральца, из которых 208 имели задолженность за уплату административных штрафов. Как сообщили в пресс-службе ФССП по Свердловской области, судебные приставы уже составили более 28 актов на арест имущества должников. При этом нашлись и те, кто, не пожелав расставаться со своим транспортным средством, погасили свою задолженность на месте. Таким оказалось более 50 человек.

Еще один факт уклонения от уплаты долгов был зафиксирован в Красноуральске. Там правоохранители остановили автомобиль. При проверке гражданина на наличие задолженности было установлено, что мужчина имеет долги по 12 штрафам ГИБДД на сумму 34 тыс рублей, в том числе штраф за езду в пьяном виде. Изначально должник отказывался оплатить долг, но после того, как судебные приставы наложили арест на имущество должника — смартфон, немедленно последовала полная оплата долга, после чего арестованное имущество было возвращено должнику, а исполнительные производства закрыты фактическим исполнением.

Напомним, в Свердловской области с 28 апреля по 14 мая УФССП и ГУ МВД России по региону проводятся масштабные совместные рейды в рамках акции «Должник».