На Среднем Урале рейд ФССП выявил 208 должников
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 мая, ИА УралПолит.Ru. Судебные приставы совместно с сотрудниками полиции проводят по региону масштабные рейды в рамках акции «Должник».
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 мая, ИА УралПолит.Ru. Судебные приставы совместно с сотрудниками полиции проводят по региону масштабные рейды в рамках акции «Должник».
В ходе регионального рейда только за один день рейда было проверено 1162 уральца, из которых 208 имели задолженность за уплату административных штрафов. Как сообщили в
Еще один факт уклонения от уплаты долгов был зафиксирован в Красноуральске. Там правоохранители остановили автомобиль. При проверке гражданина на наличие задолженности было установлено, что мужчина имеет долги по 12 штрафам ГИБДД на сумму 34 тыс рублей, в том числе штраф за езду в пьяном виде. Изначально должник отказывался оплатить долг, но после того, как судебные приставы наложили арест на имущество должника — смартфон, немедленно последовала полная оплата долга, после чего арестованное имущество было возвращено должнику, а исполнительные производства закрыты фактическим исполнением.
Напомним, в Свердловской области с 28 апреля по 14 мая УФССП и ГУ МВД России по региону проводятся масштабные совместные рейды в рамках акции «Должник».