Синоптики: ближайшая неделя в Прикамье будет холодной и с осадками

Потепление, которое ненадолго пришло в Пермский край, сменится очередным периодом похолодания.

«Сегодня, 10 мая, максимальная температура в центральных и южных районах края достигнет +7−14 градусов. В четверг, 11 мая, по всему региону ожидаются существенные осадки и максимальная температура воздуха не поднимется выше +5−7 градусов. В северных районах края, например, в Гайнах возможен снег. В пятницу, 12 мая, дожди прекратятся, и станет чуть теплее — до +8−12 градусов», — рассказал «АиФ-Прикамье» специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

А вот ближайшие выходные в Пермском крае будут ещё холоднее. В субботу, 13 мая, ожидается вторжение холодных масс воздуха с европейской части России и температура днём не превысит +10 градусов.

«При этом высока вероятность дождей, а местами осадков в виде снежной крупы. Суббота станет самым холодным днём на этой неделе, в воскресенье ожидается небольшое потепление — до +9−10 градусов. В начале следующей недели, в ночь на 15 мая, ждём установление арктического антициклона, поэтому возможно ещё более сильное похолодание», — сообщил Андрей Шихов.

И только после этого, по его словам, температура начнёт постепенно возвращаться к норме.

«Тёплую погоду можно ожидать в четвёртой пятидневке мая — ближе к 20 мая. Но это по оптимистичным прогнозам. А вообще такого длительного похолодания в мае не было последние 15 лет», — добавил эксперт.