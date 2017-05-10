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10:17 (мск), источник: АиФ Прикамье

Синоптики: ближайшая неделя в Прикамье будет холодной и с осадками

Май в этом году может стать самым холодным за последние 15 лет.

Источник: Агентство «Москва»

Потепление, которое ненадолго пришло в Пермский край, сменится очередным периодом похолодания.

«Сегодня, 10 мая, максимальная температура в центральных и южных районах края достигнет +7−14 градусов. В четверг, 11 мая, по всему региону ожидаются существенные осадки и максимальная температура воздуха не поднимется выше +5−7 градусов. В северных районах края, например, в Гайнах возможен снег. В пятницу, 12 мая, дожди прекратятся, и станет чуть теплее — до +8−12 градусов», — рассказал «АиФ-Прикамье» специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

А вот ближайшие выходные в Пермском крае будут ещё холоднее. В субботу, 13 мая, ожидается вторжение холодных масс воздуха с европейской части России и температура днём не превысит +10 градусов.

«При этом высока вероятность дождей, а местами осадков в виде снежной крупы. Суббота станет самым холодным днём на этой неделе, в воскресенье ожидается небольшое потепление — до +9−10 градусов. В начале следующей недели, в ночь на 15 мая, ждём установление арктического антициклона, поэтому возможно ещё более сильное похолодание», — сообщил Андрей Шихов.

И только после этого, по его словам, температура начнёт постепенно возвращаться к норме.

«Тёплую погоду можно ожидать в четвёртой пятидневке мая — ближе к 20 мая. Но это по оптимистичным прогнозам. А вообще такого длительного похолодания в мае не было последние 15 лет», — добавил эксперт.

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