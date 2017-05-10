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10:08 (мск), источник: PROUFU.ru

Радика Юльякшина увезли в больницу, стали известны причины произошедшего

Любимец современной молодежи Радик Юльякшин напугал своих подписчиков новыми историями в социальной сети Instagram.

Он опубликовал фото, где видно, что популярный музыкант находится в карете скорой помощи.

Видимо, у музыканта проблемы с сердцем, ведь Elvin Grey запечатлел на фото процедуру ЭКГ. Портал ProUfu.ru связался с концертным директором музыканта, чтобы выяснить, что же все-таки произошло с Радиком Юльякшиным.

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— Действительно, Радику стало плохо. От переутомления у него подскочило давление, мы вызвали скорую. Сейчас он находится в Казани. К сожалению, сегодняшний концерт придется отменить, — прояснил ситуацию директор Радика Артем.

Будем надеяться, что фанатам музыканта больше не о чем беспокоиться. Конечно, с таким насыщенным концертным графиком не каждый справится. Сейчас Радику нужно лишь немного передохнуть и можно будет продолжать радовать поклонников своими выступлениями.

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