Радика Юльякшина увезли в больницу, стали известны причины произошедшего

Видимо, у музыканта проблемы с сердцем, ведь Elvin Grey запечатлел на фото процедуру ЭКГ. Портал ProUfu.ru связался с концертным директором музыканта, чтобы выяснить, что же все-таки произошло с Радиком Юльякшиным.

Он опубликовал фото , где видно, что популярный музыкант находится в карете скорой помощи.

— Действительно, Радику стало плохо. От переутомления у него подскочило давление, мы вызвали скорую. Сейчас он находится в Казани. К сожалению, сегодняшний концерт придется отменить, — прояснил ситуацию директор Радика Артем.

Будем надеяться, что фанатам музыканта больше не о чем беспокоиться. Конечно, с таким насыщенным концертным графиком не каждый справится. Сейчас Радику нужно лишь немного передохнуть и можно будет продолжать радовать поклонников своими выступлениями.