Радика Юльякшина увезли в больницу, стали известны причины произошедшего
Любимец современной молодежи Радик Юльякшин напугал своих подписчиков новыми историями в социальной сети Instagram.
Любимец современной молодежи Радик Юльякшин напугал своих подписчиков новыми историями в социальной сети Instagram.
Он опубликовал фото, где видно, что популярный музыкант находится в карете скорой помощи.
Видимо, у музыканта проблемы с сердцем, ведь Elvin Grey запечатлел на фото процедуру ЭКГ. Портал ProUfu.ru связался с концертным директором музыканта, чтобы выяснить, что же
— Действительно, Радику стало плохо. От переутомления у него подскочило давление, мы вызвали скорую. Сейчас он находится в Казани. К сожалению, сегодняшний концерт придется отменить, — прояснил ситуацию директор Радика Артем.
Будем надеяться, что фанатам музыканта больше не о чем беспокоиться. Конечно, с таким насыщенным концертным графиком не каждый справится. Сейчас Радику нужно лишь немного передохнуть и можно будет продолжать радовать поклонников своими выступлениями.