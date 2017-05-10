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10:20 (мск), источник: КрымPress

Бассейн им. 200-летия Севастополя реконструируют за 1 миллиард рублей

Напомним, реконструировать бассейн им. 200-летия Севастополя власти города намереваются уже не первый год. Каждый раз, правда, дальше планов дело не шло.

И вот очередной проект озвучен: объект хотят вернуть к полноценной «жизни» за федеральные средства. Запланирована реконструкция плавательного 50-метрового бассейна спорткомплекса им. 200-летия Севастополя с трибунами и подтрибунными помещениями. Предельный объём финансирования — 1 миллиард рублей федеральных средств на 2019 год, — заявил и. о. начальника управления по делам молодёжи и спорта Сергей Резниченко.

Сегодня, напомним, в не самых лучших условиях в бассейне тренируется городская команда по водному поло, показывающая хорошие результаты.

Деньги на реконструкцию объекта должны прийти по линии ФЦП, предполагающей развитие спортивной инфраструктуры Крыма и Севастополя.

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