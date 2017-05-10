Сегодня закрылось движение на перекрестке А. Невского и Ст. Дадаева
С сегодняшнего дня в Калининграде закроют движение на перекрестке улиц А. Невского и Ст. Дадаева. Это необходимые меры.
С сегодняшнего дня в Калининграде закроют движение на перекрестке улиц А. Невского и Ст. Дадаева. Это необходимые меры.
МП «Водоканал» на этом участке начал
В связи с ремонтными работами с сегодняшнего дня автобус № 64 изменит свой маршрут. Он будет ходить по ул. А. Невского без заезда на ул. Ст. Дадаева с разворотом в районе пересечения с ул. Артиллерийской и далее по обычному маршруту. Движение на улиц А. Невского и Ст. Дадаева откроют 13-го июня.