Сегодня закрылось движение на перекрестке А. Невского и Ст. Дадаева

МП «Водоканал» на этом участке начал аварийно-восстановительные работы.

В связи с ремонтными работами с сегодняшнего дня автобус № 64 изменит свой маршрут. Он будет ходить по ул. А. Невского без заезда на ул. Ст. Дадаева с разворотом в районе пересечения с ул. Артиллерийской и далее по обычному маршруту. Движение на улиц А. Невского и Ст. Дадаева откроют 13-го июня.