Палеонтологи описали новый вид гигантских динозавров

С подробностями исследования ученых из Университета Калгари можно ознакомиться в Nature Communications.

Впервые ученые обнаружили окаменелые крупные яйца в Китае в начале 1990-х годов, но только сейчас специалисты смогли надлежащим образом изучить образцы и узнать, что они принадлежат новому виду динозавров Beibeilong sinensis. Яйца достигают 45 сантиметров в длину и весят около пяти килограммов. Отмечается, что это одни из самых больших когда-либо обнаруженных яиц динозавра.

Яйца были уложены в кольцо, являвшееся частью гнезда диаметром приблизительно 2−3 метра. Ученые считают, что в гнезде умещалось как минимум две дюжины яиц.

«В течение многих лет мы ломали голову над загадкой, какой динозавр мог отложить такие огромные яйца. Поскольку ранее в Хэнане были обнаружены окаменелости крупных тираннозавров, некоторые специалисты думали, что яйца принадлежат именно им», — сообщила автор исследования Дарла Зеленицки.

Изучив кости эмбриона, умершего во время вылупления из яйца, ученые пришли к выводу, что яйца отложил новый вид овирапторозавра — пернатого динозавра с крыльями и клювом. Хотя кости взрослого динозавра обнаружить не удалось, вероятно, его рост достигал восьми метров, а масса — трех тонн. Новый вид овирапторозавра является крупнейшим известным динозавром, который высиживал яйца со своими детенышами.