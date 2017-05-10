Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался один из старейших актеров мира
Мужчины и женщины эволюционируют по-разному
Путин не стал поздравлять с Днем Победы президентов двух стран
Полина Гагарина назвала дочь редким именем
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
В Москве построят 49 станций метро за три года
«Верка Сердючка вместо Крыма»: СМИ о новом ролике к «Евровидению»
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – ДНР
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
СМИ узнали, почему в Москве отменили воздушный парад Победы
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
«Профи» — новая модель марки УАЗ
Импортные автомобили в СССР: модели Польши и ГДР
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
11Подготовка техники к Параду Победы
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
10:48 (мск), источник: ТАСС

Пенсионерка на Урале отсудила 400 тыс. рублей у банка

Со счета женщины без ее распоряжения банк перечислил деньги на счет факторинговой компании.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Пенсионерка из Екатеринбурга отсудила 400 тыс. рублей у ВУЗ-Банка, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Решением Октябрьского районного суда Екатеринбурга исковые требования были удовлетворены частично, в пользу потребителя взысканы убытки в размере более 400 тыс. рублей, компенсация морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50% от суммы, присужденной в пользу потребителя. Судом было установлено, что ВУЗ-Банк с банковского счета пенсионерки без ее распоряжения перечислил денежные средства на счет ООО «Факторинговая компания «Лайф». По результатам оспаривания банком указанного решения Свердловским областным судом решение суда оставлено без изменения, жалоба банка — без удовлетворения», — уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что инцидент произошел после того, как женщина обратилась в банк за продлением договора вклада. Однако банком вместо этого был заключен договор займа от имени факторинговой компании «Лайф». По данному договору займа пенсионерка выступала займодавцем, передающим свои сбережения заемщику. «Управлением Роспотребнадзора ВУЗ-Банк привлечен к административной ответственности», — добавили в пресс-службе.

ВУЗ-Банк 24 года работает на рынке Уральского федерального округа. Развивается как универсальный банк в трех основных направлениях — розница (услуги для частных лиц), малый бизнес и сегмент корпоративных клиентов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Директор был не прав": Джеймс Коми отправлен в отставку с поста главы ФБР
Советник Трампа: отставка Коми не имеет отношения к РФ
Белый дом сообщил о встрече Лаврова с Трампом в среду
В России могут ввести налог на малодетность
В финал «Евровидения» прошли 10 участников первого полуфинала
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
Путин подписал указ о мерах безопасности на время ЧМ по футболу
Роспотребнадзор разрешил поставки 20 видов молдавских вин в РФ
Спорт
«Ювентус» во второй раз обыграл «Монако» в полуфинале ЛЧ Итальянский клуб в девятый раз вышел в финал главного еврокубка, в котором до сих пор побеждал лишь дважды
Авто
Импортные автомобили в СССР: модели Польши и ГДР Микроавтобусы, фургоны, социалистические BMW и другие представители Польши и ГДР в автопарке СССР
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Названы страны с самым дорогим жильем
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь