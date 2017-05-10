Пенсионерка на Урале отсудила 400 тыс. рублей у банка
Со счета женщины без ее распоряжения банк перечислил деньги на счет факторинговой компании.
Со счета женщины без ее распоряжения банк перечислил деньги на счет факторинговой компании.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Пенсионерка из Екатеринбурга отсудила 400 тыс. рублей у
«Решением Октябрьского районного суда Екатеринбурга исковые требования были удовлетворены частично, в пользу потребителя взысканы убытки в размере более 400 тыс. рублей, компенсация морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50% от суммы, присужденной в пользу потребителя. Судом было установлено, что
Там добавили, что инцидент произошел после того, как женщина обратилась в банк за продлением договора вклада. Однако банком вместо этого был заключен договор займа от имени факторинговой компании «Лайф». По данному договору займа пенсионерка выступала займодавцем, передающим свои сбережения заемщику. «Управлением Роспотребнадзора