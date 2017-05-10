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11:40 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Более 900 жителей Дона обратились к медикам из-за укусов клещей

Более 900 жителей Ростовской области обратились к медикам из-за укусов клещей с начала 2017 года, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает донской минздрав.

Среди укушенных — 330 детей. Лабораторно подтвержденных случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой, которую переносят клещи, в регионе к 5 мая не зарегистрировано.

По данным Роспотребнадзора, в Ростовской области от клещей обработано 7146,49 га. Контроль эффективности противоклещевых работ проведен на площади 1256 га.

В ведомстве открыта «горячая линия» по вопросам профилактики клещевых инфекций. Ее телефон (8 (863) 263−66−21) будет работать до 15 мая.

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