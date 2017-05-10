Более 900 жителей Дона обратились к медикам из-за укусов клещей

Среди укушенных — 330 детей. Лабораторно подтвержденных случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой, которую переносят клещи, в регионе к 5 мая не зарегистрировано.

По данным Роспотребнадзора, в Ростовской области от клещей обработано 7146,49 га. Контроль эффективности противоклещевых работ проведен на площади 1256 га.