Более 900 жителей Дона обратились к медикам из-за укусов клещей
Более 900 жителей Ростовской области обратились к медикам
Более 900 жителей Ростовской области обратились к медикам
Среди укушенных — 330 детей. Лабораторно подтвержденных случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой, которую переносят клещи, в регионе к 5 мая не зарегистрировано.
По данным Роспотребнадзора, в Ростовской области от клещей обработано 7146,49 га. Контроль эффективности противоклещевых работ проведен на площади 1256 га.
В ведомстве открыта «горячая линия» по вопросам профилактики клещевых инфекций. Ее телефон (