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11:37 (мск), источник: Югополис

На Кубани введут ограничения на митинги во время Кубка конфедераций и ЧМ по футболу

Все виды акций, не связанные со спортом, должны будут проводиться только в тех местах и в то время, которое определят местные власти по согласованию с ФСБ.

Источник: Югополис

Президент России Владимир Путин подписал указ об особых мерах безопасности во время проведения Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году.

С 1 июня по 12 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае, а с 25 мая по 25 июля 2018 года в этих же регионах и дополнительно в Волгоградской, Свердловской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областях и Мордовии введут особый порядок проведения массовых мероприятий.

Все митинги, шествия, демонстрации и другие виды акций, которые не связаны со спортивными событиями, должны будут проводиться только в тех местах и в то время, которое определят местные власти по согласованию с ФСБ. Таким образом ограничивается стандартный порядок проведения публичных мероприятий, которые по закону возможны в любом месте с 7 утра до 22 вечера.

В городах, которые примут матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018, вводится особый порядок временной регистрации. Прибывающие должны будут встать на учет в течение трех дней (обычно — 90 дней), сообщает «Медуза».

Подобные меры безопасности ранее принимались во время проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году. Тогда Путин своим указом в принципе запретил проведение в городе митингов, не связанных со спортивными мероприятиями.

Ранее на время проведения Кубка конфедераций было ограничено движение судов и полеты малой авиации.

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