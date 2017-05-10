На Кубани введут ограничения на митинги во время Кубка конфедераций и ЧМ по футболу
Все виды акций, не связанные со спортом, должны будут проводиться только в тех местах и в то время, которое определят местные власти по согласованию с ФСБ.
Все виды акций, не связанные со спортом, должны будут проводиться только в тех местах и в то время, которое определят местные власти по согласованию с ФСБ.
Президент России Владимир Путин подписал указ об особых мерах безопасности во время проведения Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году.
С 1 июня по 12 июля 2017 года в Москве,
Все митинги, шествия, демонстрации и другие виды акций, которые не связаны со спортивными событиями, должны будут проводиться только в тех местах и в то время, которое определят местные власти по согласованию с ФСБ. Таким образом ограничивается стандартный порядок проведения публичных мероприятий, которые по закону возможны в любом месте с 7 утра до 22 вечера.
В городах, которые примут матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018, вводится особый порядок временной регистрации. Прибывающие должны будут встать на учет в течение трех дней (обычно — 90 дней), сообщает «Медуза».
Подобные меры безопасности ранее принимались во время проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году. Тогда Путин своим указом в принципе запретил проведение в городе митингов, не связанных со спортивными мероприятиями.
Ранее на время проведения Кубка конфедераций было ограничено движение судов и полеты малой авиации.