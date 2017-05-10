Опубликована схема объезда закрытого на ремонт моста «Деревянный»

Как сообщалось ранее, сквозное движение авто по путепроводу прекращено с 10 мая до 20 декабря.

Автомобилистам рекомендовано осуществлять объезд закрытого участка дороги по мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя (по съездам № 2 и № 4 на остров Октябрьский).

При этом до 20 июня подрядчик сохранит пешеходное движение по правой стороне моста.

Как будет ходить общественный транспорт?

Трамвай по маршруту № 5: «к/ст. Бассейная — к/ст. Мясокомбинат» по Фестивальной аллее, проспекту Советскому, пл. Победы, проспекту Ленинскому, ул. Шевченко, ул. 9 Апреля, ул. Черняховского, пл. Победы, проспекту Советскому, Фестивальной аллее по рабочим и выходным дням в количестве 12 поездов.

Пассажирские перевозки по временному маршруту № 95 «Ул. Октябрьская — Центральный рынок» по ул. Октябрьской, наб. Ген. Карбышева, мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя, ул. 9 Апреля, ул. Черняховского, проспекту Ленинскому, ул. Багратиона, ул. Октябрьской, проспекту Калинина, мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя, наб. Ген. Карбышева, ул. Октябрьской восемью автобусами категории М2.

Пассажирские перевозки по маршруту № 40 «СК “Янтарный” — ул. П. Морозова» по проспекту Московскому, мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя, ул. Октябрьской, проспекту Калинина, далее по существующему маршруту и в обратном направлении по проспекту Калинина, мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя, проспекту Московскому, далее по существующему маршруту восемью автобусами категории М3.

По маршруту № 72 «Ул. Лейт. Катина — Завод «Янтарь» по проспекту Московскому, мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя, ул. Октябрьской, проспекту Калинина, ул. Дзержинского и далее по существующему маршруту и в обратном направлении по ул. Дзержинского, мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя, проспекту Московскому и далее по существующему маршруту четырнадцатью автобусами категории М2.

Будет открыт временный бесплатный круговой автобусный маршрут № 1К «ул. Эпроновская (мост “Юбилейный”) — просп. Ленинский» по ул. Эпроновской, ул. Багратиона, проспекту Ленинскому, ул. Краснооктябрьской одним автобусом категории М3.