Опубликована схема объезда закрытого на ремонт моста «Деревянный»
Мэрия Калининграда опубликовала схему объезда закрытого на ремонт моста «Деревянный».
Мэрия Калининграда опубликовала схему объезда закрытого на ремонт моста «Деревянный».
Как сообщалось ранее, сквозное движение авто по путепроводу прекращено с 10 мая до 20 декабря.
Автомобилистам рекомендовано осуществлять объезд закрытого участка дороги по мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя (по съездам № 2 и № 4 на остров Октябрьский).
При этом до 20 июня подрядчик сохранит пешеходное движение по правой стороне моста.
Как будет ходить общественный транспорт?
Трамвай по маршруту № 5: «к/ст. Бассейная — к/ст. Мясокомбинат» по Фестивальной аллее, проспекту Советскому, пл. Победы, проспекту Ленинскому, ул. Шевченко, ул. 9 Апреля, ул. Черняховского, пл. Победы, проспекту Советскому, Фестивальной аллее по рабочим и выходным дням в количестве 12 поездов.
Пассажирские перевозки по временному маршруту № 95 «Ул. Октябрьская — Центральный рынок» по ул. Октябрьской, наб. Ген. Карбышева, мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя, ул. 9 Апреля, ул. Черняховского, проспекту Ленинскому, ул. Багратиона, ул. Октябрьской, проспекту Калинина, мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя, наб. Ген. Карбышева, ул. Октябрьской восемью автобусами категории М2.
Пассажирские перевозки по маршруту № 40 «СК “Янтарный” — ул. П. Морозова» по проспекту Московскому, мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя, ул. Октябрьской, проспекту Калинина, далее по существующему маршруту и в обратном направлении по проспекту Калинина, мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя, проспекту Московскому, далее по существующему маршруту восемью автобусами категории М3.
По маршруту № 72 «Ул. Лейт. Катина — Завод «Янтарь» по проспекту Московскому, мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя, ул. Октябрьской, проспекту Калинина, ул. Дзержинского и далее по существующему маршруту и в обратном направлении по ул. Дзержинского, мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя, проспекту Московскому и далее по существующему маршруту четырнадцатью автобусами категории М2.
Будет открыт временный бесплатный круговой автобусный маршрут № 1К «ул. Эпроновская (мост “Юбилейный”) — просп. Ленинский» по ул. Эпроновской, ул. Багратиона, проспекту Ленинскому, ул. Краснооктябрьской одним автобусом категории М3.