Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался один из старейших актеров мира
Сноуден высказался о внезапном увольнении директора ФБР
Путин не стал поздравлять с Днем Победы президентов двух стран
«Получаю хорошую оценку — пуля по врагу»: письма детей на фронт
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
В Москве построят 49 станций метро за три года
Порошенко сравнил российских и украинских военных – СМИ
СМИ: Сердючка вместо Крыма в ролике к Евровидению
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Возможная причина отказа Трампа встречаться с Путиным – СМИ
Пули США "сжирают" стволы снайперов Украины – СМИ
«Профи» — новая модель марки УАЗ
Импортные автомобили в СССР: модели Польши и ГДР
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
2272-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11Подготовка техники к Параду Победы
11:31 (мск), источник: АиФ Калининград

Опубликована схема объезда закрытого на ремонт моста «Деревянный»

Мэрия Калининграда опубликовала схему объезда закрытого на ремонт моста «Деревянный».

Как сообщалось ранее, сквозное движение авто по путепроводу прекращено с 10 мая до 20 декабря.

Автомобилистам рекомендовано осуществлять объезд закрытого участка дороги по мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя (по съездам № 2 и № 4 на остров Октябрьский).

При этом до 20 июня подрядчик сохранит пешеходное движение по правой стороне моста.

Как будет ходить общественный транспорт?

Трамвай по маршруту № 5: «к/ст. Бассейная — к/ст. Мясокомбинат» по Фестивальной аллее, проспекту Советскому, пл. Победы, проспекту Ленинскому, ул. Шевченко, ул. 9 Апреля, ул. Черняховского, пл. Победы, проспекту Советскому, Фестивальной аллее по рабочим и выходным дням в количестве 12 поездов.

Пассажирские перевозки по временному маршруту № 95 «Ул. Октябрьская — Центральный рынок» по ул. Октябрьской, наб. Ген. Карбышева, мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя, ул. 9 Апреля, ул. Черняховского, проспекту Ленинскому, ул. Багратиона, ул. Октябрьской, проспекту Калинина, мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя, наб. Ген. Карбышева, ул. Октябрьской восемью автобусами категории М2.

Пассажирские перевозки по маршруту № 40 «СК “Янтарный” — ул. П. Морозова» по проспекту Московскому, мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя, ул. Октябрьской, проспекту Калинина, далее по существующему маршруту и в обратном направлении по проспекту Калинина, мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя, проспекту Московскому, далее по существующему маршруту восемью автобусами категории М3.

По маршруту № 72 «Ул. Лейт. Катина — Завод «Янтарь» по проспекту Московскому, мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя, ул. Октябрьской, проспекту Калинина, ул. Дзержинского и далее по существующему маршруту и в обратном направлении по ул. Дзержинского, мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя, проспекту Московскому и далее по существующему маршруту четырнадцатью автобусами категории М2.

Будет открыт временный бесплатный круговой автобусный маршрут № 1К «ул. Эпроновская (мост “Юбилейный”) — просп. Ленинский» по ул. Эпроновской, ул. Багратиона, проспекту Ленинскому, ул. Краснооктябрьской одним автобусом категории М3.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как террористы проникают в регионы РФ - эксперты
Советник Трампа: отставка Коми не имеет отношения к РФ
Белый дом сообщил о встрече Лаврова с Трампом в среду
В России могут ввести налог на малодетность
В финал «Евровидения» прошли 10 участников первого полуфинала
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
Путин подписал указ о мерах безопасности на время ЧМ по футболу
Роспотребнадзор разрешил поставки 20 видов молдавских вин в РФ
Спорт
«Ювентус» во второй раз обыграл «Монако» в полуфинале ЛЧ Итальянский клуб в девятый раз вышел в финал главного еврокубка, в котором до сих пор побеждал лишь дважды
Авто
Импортные автомобили в СССР: модели Польши и ГДР Микроавтобусы, фургоны, социалистические BMW и другие представители Польши и ГДР в автопарке СССР
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Кузнечик или Штирлиц? Хорошо ли вы знаете советское кино о войне Проверьте свои знания советского кинематографа с помощью нашего теста
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Названы страны с самым дорогим жильем
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь