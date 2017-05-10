Главу Миасса обязали убрать свалку с берега озера Ильмень

Прокуратура Миасса (Челябинская область) требует мэрию принять меры к очистке берега озера Ильмень от несанкционированной свалки — соответствующее представление внесено в адрес главы города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В апреле 2017 года прокуратура проверила соблюдение законодательства об отходах производства и потребления на территории Миасского городского округа. Установлено, что на обочине автодороги, соединяющей поселки Тыелга и Новоандреевка, размещена свалка бытовых отходов. Также выявлено захламление прибрежной полосы озера Ильменское в районе улиц Бакулина и Мало-Ильменская.

«Прокурором Миасса в адрес главы городского округа внесено представление об устранении нарушений требований законодательства об отходах производства и потребления, которое в настоящее время находится на рассмотрении», — рассказал старший помощник прокурора Миасса Дмитрий Попсуев.

Напомним, обязанность по ликвидации объектов несанкционированного размещения бытовых отходов отнесена к полномочиям органов местного самоуправления городских округов.

Ольга Плеханова.