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11:35 (мск), источник: АиФ Крым

Где в Крыму рождается больше всего детей, а где меньше всего?

Статистика рождаемости детей в крымском регионе.

Помощник министра юстиции РК София Чернова:

Как правило, больше всего детей рождается в Симферополе, Керчи, Бахчисарае, Ялте, а меньше всего крымчан появляется на свет в маленьких городах и поселках. К примеру, в марте отделами ЗАГС Департамента ЗАГС Минюста Крыма зарегистрировано рождение 1 861 новорожденного (959 девочек и 902 мальчиков). На первом месте по новорожденным традиционно стал Симферополь, на втором месте — Симферопольский район, на третьем — Ялта.

Двоен в минувшем месяце по Крыму зарегистрировано 16, троен не было. Меньше всего детей рождалось Армянске — 16 новорождённых, Раздольном — 19.

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