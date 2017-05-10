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10:46 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре пройдет семейная акция «Сохрани жизнь!#СбавьСкорость»

В период с 8 по 14 мая проходит Всемирная Четвёртая Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН. Основной её темой является — соблюдение скоростного режима.

В рамках данной Недели Госавтоинспекцией Самарской области проводится семейная акция «Сохрани жизнь!#СбавьСкорость», которая состоится 11 мая в 11:00 на пересечении ул. Ново — Садовой и ул. Потапова.

Сотрудники ГИБДД совместно с активистами общественной организации «Ночной патруль», волонтерами Самарского Поволжского колледжа проведут разъяснительную работу с автомобилистами по соблюдении скорости и предложат сделать фотографии посредством тантамарески (стенд со специальным отверстием для лица) в виде солнца — символом акции.

Кроме того, желающие смогут наклеить на заднее стекло автомобиля наклейку с хэш-тегом «#СамарабезДТП».

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