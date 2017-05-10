В Самаре пройдет семейная акция «Сохрани жизнь!#СбавьСкорость»

В рамках данной Недели Госавтоинспекцией Самарской области проводится семейная акция «Сохрани жизнь!#СбавьСкорость», которая состоится 11 мая в 11:00 на пересечении ул. Ново — Садовой и ул. Потапова.

Сотрудники ГИБДД совместно с активистами общественной организации «Ночной патруль», волонтерами Самарского Поволжского колледжа проведут разъяснительную работу с автомобилистами по соблюдении скорости и предложат сделать фотографии посредством тантамарески (стенд со специальным отверстием для лица) в виде солнца — символом акции.