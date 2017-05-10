Нижневолжскую набережную начали освобождать от построек

Нижневолжскую набережную начали освобождать от самовольных построек, размещенных за синим забором. Подрядчик должен будет снести строения от Канавинского моста до переулка Рыбный.

Тендер на выполнение работ по демонтажу объектов на набережной выиграла фирма, запросившая за свою работу 1,9 млн рублей. Изначально на расчистку Нижневолжской планировали потратить 29 933 478 рублей.