В Башкирии прогнозируются сильный ветер и дожди

По данным республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды возможно усиление ветра до 18 метров в секунду, местами пройдут небольшие дожди, грозы. Температура воздуха днем составит +15,+20 градусов. МЧС предупреждает автовладельцев о снижении видимости на дорогах и во избежание ДТП настоятельно рекомендует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Как информирует Башгидромет, понижение температуры воздуха и локальные дожди на территории республики ожидаются и в последующие дни. 11 и 12 мая также пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью холодно — от +4 до +9, днем будет от +14 до +19 градусов.