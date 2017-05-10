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10:54 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии прогнозируются сильный ветер и дожди

УФА, 10 май 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. 10 мая в Башкортостане ожидаются неблагоприятные погодные условия.

По данным республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды возможно усиление ветра до 18 метров в секунду, местами пройдут небольшие дожди, грозы. Температура воздуха днем составит +15,+20 градусов. МЧС предупреждает автовладельцев о снижении видимости на дорогах и во избежание ДТП настоятельно рекомендует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Как информирует Башгидромет, понижение температуры воздуха и локальные дожди на территории республики ожидаются и в последующие дни. 11 и 12 мая также пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью холодно — от +4 до +9, днем будет от +14 до +19 градусов.

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