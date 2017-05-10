Умер родоначальник жанра дрим-хаус и автор хита Children Роберт Майлз
Отец
Отец
Музыкант и композитор умер 9 мая в Италии от «неизвестной болезни». Мировую известность ему принес хит Children, вышедший в 1995 году. За две недели с момента релиза было продано более 30 тысяч копий сингла, благодаря чему композиция получила платиновый статус в Великобритании и других странах Европы. Спустя 20 лет Children остается визитной карточкой Роберта Майлза и главным синглом
«Трагическая новость о смерти очень талантливого художника нашего времени вызвала у меня смятение и расстройство», — цитирует Mirror давнего друга Майлза Джо Т. Ваннелли. — «Я буду скучать по дракам, потасовкам, критике, осуждениям, но особенно — по его таланту. В поисках звука и мелодии он не знал себе равных».