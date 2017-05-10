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11:15 (мск), источник: m24.ru

Умер родоначальник жанра дрим-хаус и автор хита Children Роберт Майлз

Отец дрим-хауса, легенда электронной музыки 1990-х Роберт Майлз скончался на 48-м году жизни. Об этом пишет британская газета Mirror.

Музыкант и композитор умер 9 мая в Италии от «неизвестной болезни». Мировую известность ему принес хит Children, вышедший в 1995 году. За две недели с момента релиза было продано более 30 тысяч копий сингла, благодаря чему композиция получила платиновый статус в Великобритании и других странах Европы. Спустя 20 лет Children остается визитной карточкой Роберта Майлза и главным синглом дрим-хауса.

«Трагическая новость о смерти очень талантливого художника нашего времени вызвала у меня смятение и расстройство», — цитирует Mirror давнего друга Майлза Джо Т. Ваннелли. — «Я буду скучать по дракам, потасовкам, критике, осуждениям, но особенно — по его таланту. В поисках звука и мелодии он не знал себе равных».

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