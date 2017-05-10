Умер родоначальник жанра дрим-хаус и автор хита Children Роберт Майлз

Музыкант и композитор умер 9 мая в Италии от «неизвестной болезни». Мировую известность ему принес хит Children, вышедший в 1995 году. За две недели с момента релиза было продано более 30 тысяч копий сингла, благодаря чему композиция получила платиновый статус в Великобритании и других странах Европы. Спустя 20 лет Children остается визитной карточкой Роберта Майлза и главным синглом дрим-хауса.