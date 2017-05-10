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11:49 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

16-летняя красноярка завоевала титул «Юная мисс Россия»

Кристина Вуккерт представит страну на конкурсе «Юная мисс Вселенная».

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

16-летняя красноярка Кристина Вуккерт стала победительницей конкурса красоты «Юная мисс Россия-2017». Теперь девушка представит страну на конкурсе «Юная мисс Вселенная». Об этом рассказала руководитель школы моды Creative models Ольга Мельникова.

«Кристина показала красивый танцевально-театральный номер и покорила жюри огненными крыльями!», — рассказала Ольга Мельникова.

Финал конкурса «Юная мисс Россия» состоялся в Москве 9 мая. Девушки подготовили презентации, дефилировали в вечерних платьях, показывали творческие номера и читали стихотворения о войне.

Отметим, что кроме Кристины Вуккерт на конкурс всемирного масштаба поедет и 6-летняя красноярка Кристина Каницкая. Девочка победила в конкурсе «Маленькая мисс Россия-2017» и теперь представит страну на конкурсе «Маленькая мисс Вселенная».

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