Прокуратура: Противорадиационное укрытие в Советске в ненадлежащем состоянии
Прокуратура Советска проверила исполнение требований федерального законодательства о защитных сооружениях гражданской обороны.
Прокуратура Советска проверила исполнение требований федерального законодательства о защитных сооружениях гражданской обороны.
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«Ремонт данного укрытия не производился более 10 лет, в результате чего металлические двери и иные металлические элементы имеют следы ржавчины, кровля надземных частях укрытия пришла в негодность и протекает, тыльная сторона надземной части укрытия находится в аварийном состоянии», — отметили в прокуратуре.
В связи с этим прокурор города возбудил дело об административном правонарушении в отношении начальника управления по делам ГО И ЧС. Кроме того, преставление получил и глава администрации. Надзорное ведомство требует принять меры к приведению защитного сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние.