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15:11 (мск), источник: Вести - Калининград

Прокуратура: Противорадиационное укрытие в Советске в ненадлежащем состоянии

Прокуратура Советска проверила исполнение требований федерального законодательства о защитных сооружениях гражданской обороны.

Как передает пресс-служба региональной прокуратуры, проверкой выявлены нарушения при обслуживании защитного сооружения гражданской обороны — противорадиационного укрытия. Ведомство отмечает, что ответственность за содержание объекта которого несет администрация города.

«Ремонт данного укрытия не производился более 10 лет, в результате чего металлические двери и иные металлические элементы имеют следы ржавчины, кровля надземных частях укрытия пришла в негодность и протекает, тыльная сторона надземной части укрытия находится в аварийном состоянии», — отметили в прокуратуре.

В связи с этим прокурор города возбудил дело об административном правонарушении в отношении начальника управления по делам ГО И ЧС. Кроме того, преставление получил и глава администрации. Надзорное ведомство требует принять меры к приведению защитного сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние.

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