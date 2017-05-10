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11:31 (мск), источник: Новости Воронежа

Останки лётчика Николая Лысенко торжественно захоронят в Воронеже

Он погиб во время Великой Отечественной войны.

Ровно в полдень понедельника, 15 мая, на расположенном в Железнодорожном районе воинском захоронении № 428 состоится торжественное захоронение останков летчика Николая Лысенко. Замком авиационной эскадрильи погиб под Рамонью в октябре 1942 года.

Отметим, с сентября по октябрь 2016 года специалисты объединения «Дон» исследовали место падения истребителя «ЛаГГ-3». Им управлял заместитель командира авиационной эскадрильи 737 истребительного авиаполка 2-й Воздушной Армии старшего лейтенанта Николая Лысенко.

Фрагменты самолета и останки летчика обнаружили в реке Усмань на кордоне Пески в районе Черного Плеса.

По данным их архивов, «ЛаГГ-3» № 31212573 был сбит 2 октября 1942 года под поселком Рамонь.

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