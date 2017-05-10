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12:06 (мск), источник: Индикатор

Исландцы приступили к добыче электроэнергии из вулканов

Энергетическая компания HS Orka приступила к добыче чистой энергии из исландских вулканов. Об этом сообщает The Independent.

Источник: AFP 2017

HS Orka пробурила почти пятикилометровую скважину недалеко от геотермального озера Голубая лагуна, расположенного на полуострове Рейкьянес. В случае успеха экспериментального проекта, вулканы смогут давать в десять раз больше энергии, чем обычная газовая или нефтяная скважина. Отмечается, что электричество будет вырабатываться из тепла, хранящегося в вулканических областях.

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«Для снабжения электричеством и горячей водой такого города, как Рейкьявик, с населением в 212 тысяч человек нам понадобятся 30−35 обычных высокотемпературных скважин, но всего три или пять скважин, которые мы сейчас бурим», — рассказал автор проекта Альберт Альбертссон.

Исландия является пионером в области освоения геотермальной энергии, а 85% энергоснабжения страна получает из возобновляемых источников. Если новый проект окажется успешным, Исландия сможет продавать возобновляемые источники энергии в Великобританию и другие европейские страны через подводный кабель.

Комментарии
2
Мастер
Молодцы.
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Сергей Саморуков
Зачёт .
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