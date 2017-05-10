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11:47 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцы намерены убежать от ЕГЭ

Красноярцев, которых не устраивает такой формат проверки школьных знаний, как Единый государственный экзамен, пригласили присоединиться к необычной спортивной акции.

Источник: РИА "Новости"

Красноярцев, которых не устраивает такой формат проверки школьных знаний, как Единый государственный экзамен, пригласили присоединиться к необычной спортивной акции.

В воскресенье, 14 мая, в столице края пройдет забег «Убеги от ЕГЭ».

Участники пробегут 950 метров по красноярской набережной. Цель мероприятия — привлечь внимание к необходимости продвигать настоящие таланты, помогать раскрытию творческого потенциала выпускников, учить школьников, а не поощрять заучивание. Организатор акции — краевое отделение ЛДПР.

«Помимо того, что процесс подготовки и формат проведения ЕГЭ являются сильной стрессовой ситуацией для психики детей, эта система не способна выявлять реальные знания и таланты человека и разрушает систему образования, — пояснили авторы идеи. — ЛДПР считает, что принимать в высшие учебные заведения нужно абсолютно всех, а первая сессия покажет, кто достоин проходить обучение дальше».

Старт забега намечен на 14:00 14 мая, место — левобережная набережная Енисея, у «Капитанского клуба».

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