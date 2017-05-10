Звезды Голливуда снова сфотографировались с газетой из Копейска

Регулярные фото звезд Голливуда с газетой получают тысячи перепостов. Вызывая шквал подозрений, что это всего-навсего «фотожабы»… Но нет!

«На электронный адрес главного редактора газеты Анны Викалюк пришло письмо с новыми фотографиями, на которых изображены Николь Кидман, Морган Фримен и Бен Аффлек с номером “Копейского рабочего” в руках», — сообщает «Рабочий».

Далее приводится текст самого письма, полученного от Маргариты и Джека Тьюксберри: «Джек и Маргарита сердечно поздравляют Вас и весь Ваш коллектив с Днем Победы. Желают мирного неба, ласкового солнца, здоровья, творческих успехов, много интересных событий и всего самого хорошего. В качестве маленького подарка — фотографии известных актеров с Вашей газетой».