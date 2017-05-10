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11:31 (мск), источник: "Российская газета"

Звезды Голливуда снова сфотографировались с газетой из Копейска

«Копейский рабочий», центральное издание городка Копейск Челябинской области, с некоторых пор легендарно не только по месту издания, но и гораздо шире — в Сети:

Регулярные фото звезд Голливуда с газетой получают тысячи перепостов. Вызывая шквал подозрений, что это всего-навсего «фотожабы»… Но нет!

«На электронный адрес главного редактора газеты Анны Викалюк пришло письмо с новыми фотографиями, на которых изображены Николь Кидман, Морган Фримен и Бен Аффлек с номером “Копейского рабочего” в руках», — сообщает «Рабочий».

Далее приводится текст самого письма, полученного от Маргариты и Джека Тьюксберри: «Джек и Маргарита сердечно поздравляют Вас и весь Ваш коллектив с Днем Победы. Желают мирного неба, ласкового солнца, здоровья, творческих успехов, много интересных событий и всего самого хорошего. В качестве маленького подарка — фотографии известных актеров с Вашей газетой».

Секрет же необычного мероприятия прост: Маргарита Сушкевич — бывшая жительница Копейска, много лет назад вышедшая замуж за продюсера премии «Золотой глобус» Джека Тьюксберри и с того момента имеющая доступ к самой верхушке «фабрики грез».

При этом Маргарита не забывает малую родину и поздравляет земляков с особо важными праздниками столь впечатляющим образом — фото топовых американских актеров с «Копейским рабочим».

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