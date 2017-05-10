В Крыму зафиксирован рост числа ДТП по вине начинающих водителей

Крым занял третье место среди регионов России с наибольшим ростом числа ДТП, которые произошли с участием начинающих водителей, передают «Известия».

«За первые три месяца 2017 года число дорожных происшествий, виновниками которых оказались начинающие автомобилисты, возросло в 22 регионах страны. Наибольший рост был зафиксирован в Хакасии (на 120%), в Ненецком автономном округе (100%) и в Крыму (72%)», — уточнили в сообщении.

Вина начинающих водителей Крыма была зафиксирована в 43 авариях, в которых погибли девять человек и 65 получили травмы.

Эксперты считают, что подобная тенденция обусловлена тем фактом, что водители на полуострове еще не влились в российскую систему профилактики нарушений правил дорожного движения.