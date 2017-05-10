Калининградские спортсмены совершили скоростной подъем на вершину Эльбруса

В Приэльбрусье с 1 по 8 мая проходил международный фестиваль экстремальных видов спорта. Традиционно на него приезжают альпинисты, лыжники и другие любители активного отдыха, а также военнослужащие и сотрудники силовых ведомств.

«Девять наших земляков, в том числе, четверо подростков, поднявшись на вершину. Таким образом, памятная дата (85-тая годовщина Гражданской обороны России) вместе с туристами из “Бальги” символически пришла и на самую высокую точку Европы», — сообщили в МЧС.

Кстати, традиция отмечать свое присутствие на Эльбрусе имеет давнюю историю. Впервые это сделали в 1943 году советские альпинисты, которые в ходе спецоперации сбросили с Эльбруса фашистские штандарты и водрузили красные флаги.