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15:44 (мск), источник: АиФ Калининград

Калининградские спортсмены совершили скоростной подъем на вершину Эльбруса

Калининградские спортсмены совершили скоростной подъем на вершину Эльбруса. Члены Калининградской молодежной общественной организации «Молодежный туристический клуб «Бальга» из Мамоново развернули там баннер, посвященный 85-той годовщине Гражданской обороны России, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В Приэльбрусье с 1 по 8 мая проходил международный фестиваль экстремальных видов спорта. Традиционно на него приезжают альпинисты, лыжники и другие любители активного отдыха, а также военнослужащие и сотрудники силовых ведомств.

«Девять наших земляков, в том числе, четверо подростков, поднявшись на вершину. Таким образом, памятная дата (85-тая годовщина Гражданской обороны России) вместе с туристами из “Бальги” символически пришла и на самую высокую точку Европы», — сообщили в МЧС.

Кстати, традиция отмечать свое присутствие на Эльбрусе имеет давнюю историю. Впервые это сделали в 1943 году советские альпинисты, которые в ходе спецоперации сбросили с Эльбруса фашистские штандарты и водрузили красные флаги.

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