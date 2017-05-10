В Самаре состоится джазовый фестиваль
Он продлится три дня.
Он продлится три дня.
13, 14 и 19 мая сразу на нескольких площадках Самары пройдет международный джазовый фестиваль Moving Club Meets Friends 2017.
13 мая в ДК Железнодорожников фестиваль откроет лучший
14 мая — погружение в джазовую атмосферу в молле «Парк Хаус». Большая концертная программа — более десятка коллективов из разных городов России исполнят традиционный и современный джаз.
Вечером 14 мая в Muzcafe Bootlegger выступит с большой сольной программой очаровательный
19 мая фестиваль завершится концертом фортепианного трио из Люксембурга Dосk in Absolute, пишет Самру.ру.