В Самаре состоится джазовый фестиваль

13, 14 и 19 мая сразу на нескольких площадках Самары пройдет международный джазовый фестиваль Moving Club Meets Friends 2017.

13 мая в ДК Железнодорожников фестиваль откроет лучший pop-fusion проект виртуозных музыкантов из Франции — группа DAM'NCO. Компанию им составят выдающийся российский бас-гитарист Антон Давидянц и яркий московский квартет Анатолия Осипова.

14 мая — погружение в джазовую атмосферу в молле «Парк Хаус». Большая концертная программа — более десятка коллективов из разных городов России исполнят традиционный и современный джаз.

Вечером 14 мая в Muzcafe Bootlegger выступит с большой сольной программой очаровательный ретро-джаз-бэнд Real Jam (Москва). Кроме того, в тот же день состоится детский джазовый фестиваль в Центре Социализации Молодежи, а в Bridge Bardo — концертная программа и дружеский Jam Session с артистами фестиваля.

19 мая фестиваль завершится концертом фортепианного трио из Люксембурга Dосk in Absolute, пишет Самру.ру.