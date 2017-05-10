Вертолетный формат паломничества появился в Беларуси

Инициатором нового формата паломничества выступил приход Святых Симона и Елены в Минске. В сотрудничестве с Республиканским союзом туристических организаций планируется увеличить интерес к Будславу со стороны туристов, в том числе иностранных.

Как отмечается на сайте РКЦ, населенные пункты Будслав и Жировичи определены центрами религиозного туризма в Беларуси, так что подобные вертолетные паломничества планируется организовать и в Жировичи.

Реализует полеты минский аэроклуб ДОСААФ. В апреле состоялись пробные полеты по маршруту «Аэродром Боровая — Будслав». Заказать вертолет для паломничества необходимо не позднее трех часов до планируемого времени вылета.