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11:35 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутяне отправят видеопривет землякам, уехавшим жить в Москву

В Иркутске 14 мая 2017 года состоится флэшмоб, посвященный 80-летию Иркутской области.

В Иркутске 14 мая 2017 года состоится флэшмоб, посвященный 80-летию Иркутской области. Как 10 мая сообщила пресс-служба регионального правительства, акция состоится в 14:00 на площади у памятника Александру III. Там иркутяне и гости города смогут передать видеоприветы своим родственникам, друзьям или знакомым, которые когда-то уехали из Иркутской области и сейчас живут в Москве. Участники флэшмоба выстроятся в цифру 80 и запустят в небо 80 воздушных шаров.

Присоединиться к акции может любой желающий. Для тех, кто не сможет принять участие в флэшмобе, есть возможность направить свои видеролики, продолжительностью не более 30 секунд, адресованные землякам, по электронной почте irkutskayoblast.80let@yandex.ru до 14 мая включительно.

Кроме того, в 14:00 19 мая в парке имени Горького в Москве в честь юбилея региона состоятся Дни Иркутской области. В рамках празднования на экране будут транслироваться видеоприветы жителей Приангарья.

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