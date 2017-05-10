Иркутяне отправят видеопривет землякам, уехавшим жить в Москву
В Иркутске 14 мая 2017 года состоится флэшмоб, посвященный 80-летию Иркутской области.
В Иркутске 14 мая 2017 года состоится флэшмоб, посвященный 80-летию Иркутской области.
В Иркутске 14 мая 2017 года состоится флэшмоб, посвященный 80-летию Иркутской области. Как 10 мая сообщила
Присоединиться к акции может любой желающий. Для тех, кто не сможет принять участие в флэшмобе, есть возможность направить свои видеролики, продолжительностью не более 30 секунд, адресованные землякам, по электронной почте irkutskayoblast.80let@yandex.ru до 14 мая включительно.
Кроме того, в 14:00 19 мая в парке имени Горького в Москве в честь юбилея региона состоятся Дни Иркутской области. В рамках празднования на экране будут транслироваться видеоприветы жителей Приангарья.