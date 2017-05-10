В Свердловской области ожидаются грозы и дожди до конца рабочей недели

Свердловские синоптики выступили с заявлением о дождях в уральском регионе и в отдельных районах грозах до конца рабочей недели, передает корреспондент «АиФ-Урал» в среду, 10 мая.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погода в Свердловской области до конца короткой рабочей недели будет неустойчивой. Синоптики прогнозируют сегодня, 10 мая, в области местами небольшие дожди, а в отдельных районах региона грозы. Преимущественно дожди пройдут в области до конца рабочей недели, а температура воздуха составит: сегодня — от 16 до 21 °C, завтра — от 15 до 20 °C и в пятницу — от 10 до 15 °C.

В Екатеринбурге сегодня и завтра также ожидаются небольшие дожди, в пятницу погода будет преимущественно без осадков. Но температура воздуха день за днем пойдет на понижение: сегодня — от 19 до 21 °C, в четверг — от 15 до 17 °C, в пятницу — от 13 до 15 °C.