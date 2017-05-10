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11:40 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Прокуратура возобновила рейды по новосибирским детским площадкам

Рейды по детским площадкам сегодня возобновила прокуратура в Новосибирске. Проверяют — соответствует ли покрытие игровых зон требованиям ГОСТа.

Источник: AP 2017

Напомним, инспектировать дворы правоохранители начали еще летом прошлого года после сюжета «Вестей».

В нашу редакцию поступали десятки жалоб на травмоопасное покрытие площадок. Журналисты направили запросы сразу в три ведомства: региональные управления Роспотребнадзора и Ростехнадзора, в мэрию Новосибирска. Ответ получили — не в наших полномочиях.

«Вести» обратились в прокуратуру. Правоохранители выдали предписания местным управляющим компаниям — устранить нарушения.

Срок истек, руководители управляющих компаний и председатели ТСЖ заплатили не один штраф, а щебень до сих пор не убрали. Коммунальщики уверяют — на то есть причины.

Людмила Мелешкина, председатель ТСЖ дома 146 по ул. Троллейная: «По ГОСТу положено или песком, или гравий фракцией от 6 до 8, или покрытие на резиновой основе. На резиновой основе — миллион, у жильцов денег нет, потому что мы ТСЖ. Гравий, который от 6 до 8 — вообще фракции нет такой в городе, а песком, вы знаете, я вот, например не представляю, как могут дети ходить в песке 20 см глубиной».

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